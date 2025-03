Bolsonaros skjebne står på spill når Brasils høyesterett vurderer tiltalen mot ham

HQ

Siste nytt om Brasil . Et panel bestående av fem dommere fra Brasils høyesterett vil tirsdag begynne å vurdere om Jair Bolsonaro og sentrale allierte skal stilles for retten for angivelig å ha konspirert for å bryte ned det demokratiske styret.

Saken, som bygger på en grundig etterforskning som har pågått i to år, anklager Bolsonaro for å ha orkestrert en kompleks plan for å gripe makten, med anklager som spenner fra kuppforsøk til skade på statlig eiendom og forsøk på å undergrave Brasils demokratiske institusjoner.

Til tross for at Bolsonaro hevder at han er politisk forfulgt, mener juridiske eksperter at domstolens avgjørelse kan komme raskt, og at det dermed er duket for en historisk og svært betydningsfull rettssak. Foreløpig gjenstår det å se hvordan denne rettsstriden til syvende og sist vil forme Brasils politiske landskap.