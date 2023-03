Boltgun - DOOM møter Warhammer 40 000

Selv om det aldri har vært en offisiell forbindelse mellom 1993 DOOM og Warhammer 40,000, er det vanskelig å ikke se likhetene mellom den ikoniske Doomguy og en Space Marine. Begge er pyntet i kraftpanser, blir enmannshærer på slagmarken, og har en spesiell forkjærlighet for å levere noen av de mest brutale dødsfallene man kan tenke seg til demoner.

Boltgun, den kommende FPS fra Auroch Digital og Focus Entertainment, føles som om det er et spill bestemt til å eksistere. Warhammer 40,000-innstillingen, med demoner og Space Marines i massevis, virker perfekt egnet for et stilisert boomer-skytespill fylt med guts, gørr og våpen. For fans av Warhammer 40 000 IP kan dette virke som et flott oppsett for et spill, og vi har klart å sette oss ned med det i et par timer, og ha noen førsteinntrykk av Boltgun.

Som du kanskje har forventet av boomer shooter-taggen Boltgun bærer så stolt, får du ikke eller trenger mye når det gjelder narrativt oppsett. Du er en Space Marine, som forventet, og du blir sluppet inn på en fiendtlig planet fylt med kaostilbedere, fiendtlige marinesoldater og demoner som gyter inn fra Warhammer 40,000s egen versjon av helvete kjent som Warp.

Så mye som jeg kan avsky å skrive det, etter at uttrykket har blitt slaktet og devaluert av beryktede anmeldelser tidligere, "føler du deg som" en Space Marine, eller at du har kontroll over en, mer i Boltgun enn kanskje noe Warhammer 40,000-spill jeg har rørt i tillegg til kanskje Space Marine fra 2011. Hvert fottrinn føles tungtveiende, du fremstår som en vandrende stridsvogn blant dødelige fiender, men er ikke helt ugjennomtrengelig for ild fra noen mer dødelige fiender. Det er en umiddelbar følelse av at alt klikker så snart du tar på deg de første par nivåene i Boltgun.

Denne følelsen av tilfredshet strekker seg utover bare å føle at du har kontroll over en Space Marine mens du spiller. Spillet er raskt, stramt og helt hektisk når det vil være. Både nærkamp og skyting føles engasjerende, selv om det er et betydelig fokus på sistnevnte. Førstnevnte lar deg imidlertid få mest mulig blod på skjermen, så hvis du er ute etter gørr og ikke noe mer, vil du ha mye moro med å makulere fiendene dine med et kjedesverd.

Til tross for tidligere omtaler av makulering gjennom fiender, vil du ikke finne kamp å være en cakewalk i Boltgun. I hvert fall ikke alltid. Hvis det er en maktfantasi du er ute etter, er det mange kultister som popper som røde druer når du treffer dem med en enkelt kule, men noe som kom som en hyggelig overraskelse var hvordan Boltgun ikke bare tar sikte på å gi spilleren noen timer med voldelig moro før de går videre til noe annet. Vanskelighetsgraden øker til tider, og du må være smart og rask hvis du vil unngå angrepet de større Chaos-demonene kan medføre. På samme måte som den populære Ultrakill, ser det ut til at Boltgun har mye potensial for folk som vil ha anerkjennelsen av å slå den på den vanskeligste vanskeligheten med den raskeste tiden. Det er mye gjenspillbarhet på disse nivåene, noe som bare forsterkes av hemmelighetene du kan finne i dem.

Mens det visuelle er godt konstruert og fremkaller nostalgien til et boomer-skytespill mens det representerer kreasjonene til Warhammer 40,000, er noe annet som ikke bør undervurderes hvor sterk Boltguns lyddesign er. Fra biten av hvert fottrinn til den tilfredsstillende tordenen til våpenet spillet er oppkalt etter, løfter lyddesignet i Boltgun volden i spillingen og det visuelle, og gjør alt litt mer visceralt.

Selv på bare noen få nivåer etterlater Boltgun et sterkt inntrykk. Den er fullpakket med all den gørr og herlighet du forventer i et Warhammer 40 000 boomer-skytespill, men noen ganger er det mer enn nok å oppfylle forventningene for å få et spill til å skille seg ut. Som et spill som kan fly under radaren, selv for fans av grimdark langt fremtid, må det understrekes at dette er en å holde øye med så lenge resten av det lever opp til den store fiendens variasjon, gameplay og lyddesign av denne forhåndsvisningen.