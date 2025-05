Boltgun - Words of Vengeance slippes gratis på Steam

Denne gratis spin-offen forvandler boomer-shooter-konseptet til en brutal test av tastaturbeherskelse. Mekanikken er hentet rett fra Typing of the Dead, noe som betyr at du ikke skyter fiendene dine - du skriver dem inn i glemselen ved å hamre ut ordene som dukker opp over hodet på dem.

Det er mye vanskeligere enn det høres ut - spesielt når spillet øker kompleksiteten og forventer at du skal kunne stave Manufactorum eller Astronomican på et sekund eller to.

Spillet foregår nok en gang på Forge World Graia, der du som Malum Caedo kjemper mot kjettere - denne gangen med tastaturet som ditt primære våpen. Ordene genereres tilfeldig, og Words of Vengeance byr på fire ulike vanskelighetsgrader, som passer for både nybegynnere og hardbarkede tastaturkrigere.

Words of Vengeance er tilgjengelig som en helt gratis nedlasting på Steam. Sjekk ut traileren nedenfor.

Vil du gi Words of Vengeance en sjanse?