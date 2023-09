HQ

Jeg har mange gode minner fra Segas fantastiske Dreamcast. Faktisk spilte jeg den hjemme hos Petter Hegevall for første gang, lenge før Gamereactor eksisterte. Den gang var det hovedsakelig Sonic Adventure og Power Stone som ble spilt, men når jeg ser tilbake på konsollen i dag er det faktisk en tittel som den gang ble ansett som en kommersiell flopp som er mitt sterkeste minne - Jet Set Radio fra japanske Smilebit (sannsynligvis etterfulgt av Soul Calibur og Shenmue). Jet Set Radio var et helt genialt spill med en unik visuell stil, et bombastisk soundtrack (jeg har fortsatt flere sanger i spillelisten min) og et konsept som blandet graffitimaling, gjengkamper, politijakter og fantastiske moves på inline-skøyter. Visst hadde det sine problemer, men de ble langt overskygget av stilen og attityden som gjorde det nesten umulig å ikke elske dette unike eventyret.

To år senere kom Jet Set Radio Future til Xbox, som faktisk var enda bedre, men siden har vi ikke hørt noe mer fra denne unike spillserien som - bortsett fra gjesteopptredener i titler som Sega Superstars Tennis - nå kan betraktes som både pensjonert og død. Men nå har det endelig kommet litt oppmuntring fra nederlandske Team Reptile. Jeg snakker om et veritabelt kjærlighetsbrev til Smilebit-klassikeren som lett kunne forveksles med Jet Set Radio 3, nemlig Bomb Rush Cyberfunk.

Det første du vil legge merke til er den visuelle stilen, som er til forveksling lik Jet Set Radio-titlene. Team Reptile har fått til alt fra fargepaletten til danseanimasjonene og den sprø japanske følelsen. Jeg vil gå så langt som å kalle dette en åndelig oppfølger, selv om Bomb Rush Cyberfunk står på egne ben. I tillegg til inspirasjonen fra Segas klassikere finner vi også noen elementer fra Tony Hawk's Pro Skater og flere nye funksjoner som gir spillet sin egen identitet.

Dette er en annonse:

Historien er, som forventet, veldig over the top og, som seg hør og bør, ikke særlig selvhøytidelig, da denne er helt og holdent basert på gameplay og attitude. Du tar rollen som den legendariske graffitikunstneren Faux, som under en flukt fra politiet mister hodet og får det erstattet av et AI-robothode. Det nye robothodet er rødt, så han er nå kjent som Red. Men... han vil selvfølgelig ha tilbake sitt eget hode og slår seg sammen med graffitigruppen Bomb Rush Crew. Sammen tar de over byen New Amsterdam og prøver å finne Faux' forsvunne hodeskalle.

Et av hovedelementene i Jet Set Radio var å male graffiti og spesielt å male over taggene til rivaliserende gjenger. Dette er også representert her, og mesteparten av eventyret går med til å kjøre skateboard, BMX og selvfølgelig inlines mens jeg prøver å bygge opp et rykte og tiltrekke meg oppmerksomhet fra byens ulike graffitigjenger ved å male rundt i New Amsterdam. Når de andre gjengene blir lei av dine påfunn, havner du i en "Crew Battle", som er en slags sjefskamp (dessverre av blandet kvalitet) der du og crewet ditt må score flere poeng enn motstanderen ved å gjøre avanserte kombinasjoner som stadig øker multiplikatoren din. Segas forgjengere var ganske utfordrende titler, og dette er intet unntak, så du må prøve mange ganger før du lykkes. Når du gjør det, kan du imidlertid ta over området og gå videre til neste.

Dette er en annonse:

Omgivelsene er godt designet og ser ut som noe fra Jet Set Radio. Det er mange snarveier, skjulte godbiter, steder å male graffiti og mange rekkverk å skli på. Du låser stadig opp ny graffiti og nye antrekk, og du kan bytte mellom de tre medlemmene i Bomb Rush Crew for å få en mer variert spillopplevelse. Noen ganger er det imidlertid politiet og ikke andre gjenger som er det største problemet, og det er spillets svakeste punkt. Kampsystemet i kampen mot lovens lange arm er papirtynt og tidvis frustrerende. Heldigvis er det ofte mulig å bare holde seg unna, og politiet ser ikke ut til å prioritere graffiti som en forbrytelse, og kommer bare sporadisk.

Som jeg nevnte i begynnelsen av anmeldelsen, hadde Jet Set Radio også sine problemer, hvorav det største var et svært vanskelig kontrollskjema (et resultat av at Dreamcast kun hadde en analog spak, noe som gjorde kamerahåndteringen vanskelig). Det var til tider direkte provoserende vanskelig å gjøre selv enkle hopp og gjorde spillet unødvendig frustrerende, noe som nok bidro til å holde det tilbake. Heldigvis er Bomb Rush Cyberfunk betydelig bedre på dette området. Det er mye enklere å styre figuren og lettere å gjøre kule bevegelser, så kort sagt er dette spillet bedre enn originalen.

Jeg nevnte tidligere grafikken, som er nesten identisk med Jet Set Radio, helt ned til de litt firkantede figurene, noe som er en del av stilen, men også et bevis på at originalen er 23 år gammel. Animasjonene er også utmerkede, og den visuelle designen og holdningen her er noe jeg virkelig elsker. Hvis du var en fan av Jet Set Radio, vil du definitivt like Bomb Rush Cyberfunk.

Nå til en av de beste detaljene. Lydsporet er laget av Hideki Naganuma, ingen ringere enn mannen bak Jet Set Radio-musikken. Igjen er det hiphop, breakbeat, techno, elektrofunk, pop og låter som blander flere av disse stilartene. Alle har den særegne og litt insisterende Jet Set Radio-lyden, og det er et av de beste lydsporene på lenge og en stor del av spillet - akkurat som det var i Jet Set Radio. Tenk på hvor lenge det er siden du sto stille i et spill på annenhver bane bare for å høre musikken. Slik er det også her.

Bomb Rush Cyberfunk ble skapt av folk som åpenbart har den samme kjærligheten til Smitebits finurlige klassikere som meg. Det er en stor hyllest til Jet Set Radio og Jet Set Radio Future, og hvis du likte disse to spillene, er Bomb Rush Cyberfunk et must. Og hvis du likte Jet Set Radio-konseptet, men ikke helt tålte spillingen - da tror jeg fortsatt at dette er noe for deg. Selv om du ikke har hatt sjansen til å prøve originalen, bør du umiddelbart sjekke ut dette for å få en indirekte og underholdende historieleksjon om et av de rareste og morsomste spillene fra Japan jeg noensinne har spilt.