Bomb Rush Cyberfunk får en fysisk utgivelse

Hvis du liker Jet Set Radio og Jet Set Radio Future bør du sjekke ut det nylig lanserte Bomb Rush Cyberfunk, utviklet av Team Reptile. Det er en åndelig oppfølger til Segas klassiske graffitisimulatorer, og har til og med samme komponist; Hideki Naganuma.

Vi har spilt det og likte det veldig godt, og synes det er et av de spillene som fortjener å eies som fysisk eksemplar. Og heldigvis kommer det ut ganske snart, takket være iam8bit. Hvis dette høres ut som noe du virkelig trenger kan du ta turen hit når forhåndsbestillingene starter 15. september. Den fysiske utgaven koster $45 på PS5 og Xbox Series S/X og $50 på Switch. Alle utgavene inneholder



Et graffitikunsthefte med kunst fra spillet



Et samleobjekt-omslag



Det første samarbeidet mellom iam8bit og Team Reptile



Coveret til den eksklusive utgaven inneholder kunst fra Tan Zhi Hui



6 graffiti-klistremerker



Digital nedlastingskode for DLC (kun i Nord-Amerika)



Regionfri - kompatibel over hele verden



Ta en titt på lanseringstraileren nedenfor for å se hva Bomb Rush Cyberfunk handler om. Det er ikke vanskelig å se inspirasjonen fra Jet Set Radio, eller hva synes du?