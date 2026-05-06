Bomberman Online til Dreamcast er spillbart på nett igjen etter 23 år

Dreamcast var langt forut for sin tid da den ble lansert i 1998, og hadde blant annet innebygd internettstøtte, noe verken PlayStation 2 eller GameCube hadde da de ble lansert (i henholdsvis 2000 og midten av 2001), og det var ikke før Xbox kom ut i slutten av 2001 at vi så noe lignende igjen.

Men... da Dreamcast døde, forsvant også støtten for nettspillene, noe som betydde at Bomberman Online fikk en svært kort levetid. Det ble utgitt høsten 2001, bare seks måneder etter at Sega la ned konsollen, og mindre enn to år senere ble serverne stengt, slik at bare offline-delen var tilgjengelig.

Dreamcast-fellesskapet har imidlertid fått en stor oppblomstring de siste årene, og flere og flere spill er igjen tilgjengelige på nettet, og nå er det Bomberman Onlines tur. Dreamcast Live rapporterer at to moddere etter flere års arbeid har klart å sette alt sammen slik at vi igjen - etter 23 år - kan spille klassikeren med opptil åtte spillere over internett.

Imponerende, selvfølgelig. Hvis du har en Dreamcast, er det bare å følge instruksjonene og komme i gang.