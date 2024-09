Bonaparte: A Mechanized Revolution kreativ leder forklarer hvordan mechs kom til den franske revolusjonen

Studio Imugis debutspill er Bonaparte: A Mechanized Revolution. Spillet lar deg ta på deg en av to hovedroller og definere din egen historie, og man skulle kanskje tro at det går mer i retning av fiksjon. Men det er lagt stor vekt på å gjøre spillet så nært historien som mulig ... med mechs, selvfølgelig.

"Så vi liker å kalle tilnærmingen vår Alternate History with Authenticity", sier kreativ direktør Jongwoo Kim. "Tanken er at vi ikke prøver å gjenskape de historiske hendelsene nøyaktig, men vi ønsker å la oss inspirere av dem og skildre dynamikken og synspunktene og noe av estetikken i epoken på en så autentisk måte som mulig, og la spilleren ta de valgene han eller hun ønsker innenfor rammene og med de konsekvensene det får for dem selv."

Hvis du vil finne ut mer om spillet og hvor Jongwoo Kim har fått tak i den fantastiske hatten sin, kan du sjekke ut hele intervjuet nedenfor :

Bonaparte: A Mechanized Revolution slippes i 1. kvartal 2025.