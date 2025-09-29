Bond-forfatter: "Det var en tabbe å drepe 007 i No Time To Die"

HQ

007-forfatteren Anthony Horowitz har skrevet James Bond-bøker som Forever and a Day, Trigger Mortis og With a Mind to Kill og er derfor svært bevandret i Ian Flemings superspion og mytologien som omgir ham. I et nylig intervju med RadioTimes har han nå snakket litt om hvilken fatal tabbe han personlig mener det var at produsentene hos Eon tok livet av karakteren i filmen No Time To Die.

Horowitz forklarer: "Sist gang vi så Bond ble han forgiftet og sprengt i filler - hvordan skal de komme forbi det faktum at han er død med stor D? Jeg tror det var en tabbe, for Bond er en legende. Han tilhører alle, han er evig - bortsett fra i den filmen. Hvis jeg ble bedt om å skrive manuset i morgen, ville jeg ikke vært i stand til å gjøre det. Hvor skulle du begynne? Du kan ikke la ham våkne opp i dusjen og si at det hele var en drøm."

Er du enig med Horowitz?