Bonnie Tyler, sangeren bak «Holding Out For A Hero» og «Total Eclipse of the Heart», er død i en alder av 75 år

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Bonnie Tyler, den walisiske rocksangeren kjent for sine 80-tallshits, er gått bort i en alder av 75 år. Den legendariske sangeren døde i Portugal, på sykehuset der hun ble behandlet for det som ser ut til å ha vært en ganske plutselig sykdom.

I en uttalelse på sangerinnens Facebook-side (via Sky News) heter det at hun «uventet gikk bort i går kveld på sykehus i Portugal som følge av sykdommen hun ble behandlet for». Det forventes at vi vil få vite mer om selve sykdommen etter den første nyheten om at rockverdenen har mistet en elsket artist.

Tyler, som ble født som Gaynor Hopkins i 1951, ble oppdaget mens hun sang på Townsman Club i Swansea, noe som førte til at hun signerte en kontrakt med RCA Records. Hun har vært nominert til tre Grammy-priser, og albumet hennes fra 1982, «Faster Than The Speed Of Night», oppnådde platina i Storbritannia, USA og Australia. I 2023 ble Tyler utnevnt til MBE for sine tjenester for musikken.

Hvil i fred, Bonnie Tyler.