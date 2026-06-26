Boom Studios sikrer seg utgivelsesrettighetene til «Invader Zim» og lover en «ny æra»

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Gode nyheter, kosmiske reisende! Forlaget Boom Studios har kunngjort at de har sikret seg publiseringsrettighetene til den animerte serien Invader Zim, og at de som en del av dette snart vil lansere en «ny æra» for den berømte romvesenfiguren.

Dette ble bekreftet i et innlegg på sosiale medier, der Boom opplyser at det vil bli «en tilbakevending til Irken-overherredømmet» allerede senere i 2026, uten at det foreløpig er oppgitt noen konkret dato.

Vi vet heller ikke noe ennå om teamene som skal samarbeide om å gjenopplive Invader Zim, eller hvilke utgivelsesformater som planlegges, men IGN har bekreftet at det vil være en balanse mellom «helt nye invasjoner, konspirasjoner og katastrofalt latterlige eventyr» og de eldre historiene.

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Nedenfor kan du se noen nye illustrasjoner fra Invader Zims comeback.

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