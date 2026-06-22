Boox Go 10.3" Gen II

Boox har en svært interessant tilnærming til design og produksjon av sine «e-ink»-produkter. Selv om formfaktoren generelt er den samme som hos konkurrerende produsenter, er konseptet annerledes; i motsetning til for eksempel Remarkable er Boox' økosystem helt åpent. Dette betyr at de kjører Android, har tilgang til Google Play Store og markedsføres med utgangspunkt i at de kan gjøre mer enn bare å lese og skrive. Dette er imidlertid et tveegget sverd, da det i noen grad går på bekostning av batterilevetid, pris og alt annet i bytte mot funksjonalitet som jeg ikke nødvendigvis er sikker på hører hjemme her.

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Når det er sagt, og med dette nesten eksistensialistiske dilemmaet avklart, la oss ta en titt på Boox' nyeste skapelse, Go 10.3 Gen II, som posisjonerer seg som en slags «go-to» i deres sortiment, litt større enn Palma og litt mindre enn noen av de kolossale alternativene som også tilbys.

Interessant nok har Go 10.3 Gen II en 10,3-tommers HD E Ink Carta 1200-skjerm. Dette betyr at den er monokrom og opererer med en oppløsning på 2480x1860 uten frontbelysning. Den er absolutt førsteklasses, uten tvil, både når det gjelder skarphet, følelsen av selve skjermglasset under både fingeren og pennen, og resultatene som kommer ut av det. Kombinert med den nye octa-core Snapdragon 750G, 4 GB LPDDR4X RAM og 64 GB intern lagring, kjører det hele jevnt og yter godt fra et funksjonelt synspunkt, enten du tar notater, bruker apper eller leser.

Den veier bare 360 gram og er designet slik at det er plass til hånden din på den ene siden. Det er også verdt å merke seg at den bare er 4,8 millimeter tynn, noe som gjør den praktisk talt uanstrengt å ha med seg. Den er lettere og tynnere enn selv de slankeste smarttelefonene. Den har et 3700 mAh-batteri, som er mer enn nok til hverdagsoppgaver, men som naturlig nok tømmes raskere avhengig av hva du gjør, og du kan gjøre alt via Google Play Store.

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Skriveopplevelsen er sublim – det er den virkelig, spesielt når du bruker Boox' egen Magnetic InkSense Plus-penn – følelsen er virkelig autentisk, da den, som alltid, er en kombinasjon av den fysiske følelsen gjennom pennen og den auditive tilbakemeldingen som følger med den.

Så er vi tilbake til den åpne plattformen. Ja, det er utrolig lett å argumentere for at tilgang til Google Play Store gjør det mulig for enhver bruker å laste ned og bruke akkurat de appene de ønsker. Omvendt ligger det en viss glede i å se økosystemer som Remarkable legge mer vekt på å tilby en mer kuratert opplevelse. Selvfølgelig har du muligheten til å spille Candy Crush på din Boox Go 10.3 Gen II, og du kan derfor bare velge å la være. Men på den annen side er det fortsatt noe fint ved dedikert maskinvare som kan utføre spesifikke oppgaver uten at man alltid må bekymre seg for et mylder av irrelevante alternativer. Og en digital notatbok er etter min mening en sterk kandidat til akkurat den rollen.

Boox Go 10.3 Gen II har imidlertid fordelen av å ikke være spesielt dyr, selv med disse funksjonene. Vi snakker om 420 euro for modellen uten frontbelysning, og 450 euro for Lumi-modellen med en, og begge er bare en smule billigere enn Remarkables tilsvarende modeller, eller i det minste er de ikke dyrere.

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