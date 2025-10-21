BOOX introduserer sine to nye modeller av e-blekk-enheter i farger, og de er i salg nå

HQ

E-blekk-enheter har lenge vært brukt til mer enn bare å lese ePUB, CBZ, CBR og PDF med bøker eller tekstnotater. De er nå, mer enn noen gang, førsteklasses kontor- og studieverktøy, og BOOX-merket går nå i spissen for denne utviklingen med to nye modeller som nettopp ble avduket på det årlige høsteventet: BOOX Note Air5 C og BOOX Palma 2 Pro..

BOOX Note Air5 C: Android 15, farger og maksimal flyt i den nye digitale papiralderen

Den første modellen som presenteres er merkets nye flaggskip, en videreutvikling av den nåværende Note Air4 C. Note Air5 C beskrives som en ekte digital notatbok der du kan ta notater på frihånd takket være den nye Pen3-pennen, eller den nye magnetiske tastaturstøttefunksjonen.

Note Air5 C har en åttekjerners prosessor, 6 GB RAM og 64 GB intern lagringsplass, og beholder sin 10,3" skjerm med justerbar bakgrunnsbelysning og øyebeskyttelse selv ved langvarig bruk. Den har Android 15 med åpen kildekode og en delt skjermmodus som gjør det mulig å ha flere oppgaver åpne samtidig, for eksempel å lese en tegneserie og ta notater i margen på samme tid. Og nå er den også utstyrt med Smart Scribe, et AI-drevet verktøy for øyeblikkelig endring av håndskrevet tekst eller streker, samt muligheten til å lagre filene dine i skyen og få tilgang til dem fra hvor som helst.

Den nye BOOX Note Air5 C er nå tilgjengelig på nett og i spesialforretninger til en veiledende pris på 529,99 euro.

BOOX Palma 2 Pro: Alle fordelene med eInk i lommen

Den andre modellen som også kommer i butikkene i dag er Palma 2 Pro, det neste spranget i lommeformat siden lanseringen av den første Palma-modellen i 2023. Palma 2 Pro har nå 5G-støtte og fargeskjerm, med et operativsystem som bygger på Android 15. Palma 2 Pro har en fargeskjerm på 6,13 tommer og veier bare 175 gram. 5G betyr at du nå kan laste ned musikk eller bøker direkte fra enheten. Den har to SIM-spor og også et microSD-spor for opptil 2 TB kapasitet.

Palma 2 Pro er en forbedring av den forrige modellen ved at RAM-minnet er oppgradert til 8 GB, og den drar nytte av Super Refresh-teknologien, som gir bedre flyt når du skifter mellom apper eller surfer på Internett. Denne nye, avanserte modellen er kompatibel med BOOX InkSense Plus-pennen, slik at du kan markere tekst, ta raske notater eller administrere gjøremålslister raskt og nøyaktig.

BOOX Palma 2 Pro er nå tilgjengelig for kjøp fra den offisielle nettsiden for 399 euro i to farger: Charcoal Black og Ivory White.