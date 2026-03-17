Boox lanserer sin nye generasjon e-blekkbrett, Boox Go 10.3 (Gen II)-serien

Teknologien fortsetter å utvikle seg, og i noen år nå har e-blekkbøker vært svaret for lesere som ikke ønsker å bære med seg alle bøkene sine, men som ikke ønsker at synet deres skal lide av langvarig eksponering for skjermer.

Boox har kunngjort lanseringen av sin nye Go 10.3 (Gen II)-serie, som består av to nye nettbrett med 10,3-tommers e-blekkskjerm. Go 10.3 (Gen II)-modellen har, i likhet med sin forgjenger, en e-blekkskjerm som forhindrer anstrengte øyne etter langvarig bruk. Samtidig har den nye Go 10.3 (Gen II) Lumi for første gang justerbar tofarget frontbelysning, slik at brukerne kan veksle mellom kjølig lys på dagtid og en varm, ravfarget glød om natten. Begge modellene har en høyoppløselig (300 ppi) monokrom e-blekkskjerm som er optimalisert for perfekt lesing utendørs. De inkluderer også den nye InkSense Plus-pennen, som støtter 4096 nivåer av trykkfølsomhet og vippegjenkjenning for en naturlig skriveopplevelse, på samme måte som å skrive ned notater i en notatbok eller på et papirark.

Go 10.3 (Gen II)-serien kjører på Android 15 og gir full tilgang til apper fra Google Play Store. De har en 8-kjerners prosessor og 64 GB lagringsplass og er kompatible med 26 filformater. Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi har en offisiell pris på €449,99, mens Boox Go 10.3 (Gen II) er tilgjengelig for €419,99.

