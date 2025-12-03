HQ

Når du skal kjøpe en digital enhet, bør du først og fremst spørre deg selv hva du vil bruke den til. Hvis du er ute etter en eReader, kan det være en lett måte å ha med deg hele biblioteket ditt på offentlig transport på daglig basis, som reisefølge, eller rett og slett som dokumentholder eller studiehåndbok. Kanskje du har (eller vil dyrke) en kunstnersjel, og du er ute etter et svært strekfølsomt panel på skjermen, et som tydelig gjenspeiler de håndskrevne ordene dine, notatene du har tatt i farten under forelesninger på universitetet eller forretningsmøter. Kanskje du rett og slett trenger en praktisk måte å lese de daglige nyhetene på, bla gjennom oppskrifter, glede deg over tegneserier eller til og med komponere musikk. Hvis du har noen av disse ideene, til og med ideer jeg ikke har nevnt, men du har tenkt på å sette dem på (digitalt) papir, bør du kanskje begynne å lete etter en alt-i-ett-løsning, og Boox har en ny løsning for hånden.

Det er bare noen måneder siden min kollega David kunne dra nytte av funksjonene som Boox Note Air4 C tilbød i sommer, et ganske komplett produkt når det gjelder funksjoner, men som manglet noen justeringer her og der. Bedre responstid ved håndskrevne notater eller med berøringstastaturet, bedre fargemetning, litt mer rå kraft ... et formbart produkt som imidlertid ikke er et nettbrett, og det er heller ikke etterfølgeren, den jeg har i hendene og som jeg skriver denne anmeldelsen på, Boox Note Air5 C, heller. Men den har tatt enda et skritt i riktig retning.

Jeg begynte tidligere med å snakke om eReaders som de eInk-baserte enhetene man bør velge, men Note Air5 C går mye lenger. Den er en lese- og skriveenhet, en arbeidsstasjon og en skissebok, alt på samme tid og bare en lett berøring med fingeren eller touchpennen unna. Den er basert på et identisk design som forgjengeren, men med svært små endringer. Ja, den leveres nå med Android 15 som standard, og heldigvis har den rettet den merkelige designfeilen i etuiet som ikke inkluderte et lite hull for lading av Note Air5 C med lukket etui gjennom USB-C-porten. Utover det er alt som vanlig. Samme 64 GB minne og samme 6 GB RAM. Det er (dessverre) ingen endringer på Kaleido 3-skjermen, som vil være den viktigste arbeidshesten for å oppmuntre de som allerede eier en tidligere Note Air -modell til å oppgradere.

For ja, du må dvele litt ved skjermen for å forstå min moderate glede på den ene siden, og lette frustrasjon på den andre, når jeg bruker Boox Note Air5 C. Selv med skjermens lysstyrke og temperaturmodulering, gjenspeiler denne modellen fortsatt ikke kontraster og farger på en troverdig måte. Et av de viktigste bruksområdene jeg så frem til, var som oppbevaringssted for nesten 30 års samling av grafiske romaner, tegneserier og tegneseriehefter, som jeg hadde planer om å redusere samlingen av hjemme. Jeg tror jeg kommer til å gjøre det, for skarpheten i rammene og vignettene er virkelig her, men ikke refleksjonen av fargene og blekket, selv om skjermen støtter opptil 4096 farger. Det er en veldig gjennomtenkt beslutning å gi den dette "passet" i tegneserier, og den får det med nød og neppe, fordi det passer til de spesifikke omstendighetene jeg trenger. Jeg er sikker på at alle som ikke leser svart-hvite serieromaner eller manga vil bli skuffet her, og et bilde av samme side både på papir og på Note Air5 C er et bevis på det.

Hvis du planlegger å bruke Boox Note Air5 C som ebokleser og notatblokk, er det best å deaktivere de innebygde funksjonene Wi-Fi og Bluetooth 5.1, fordi de vil forbruke batteriet mye "raskere", så lenge enheten er aktiv. Likevel gir den en ukes batteritid med alt i gang, og jeg er fornøyd med batteritiden, selv om bruk av pennen bruker mye mer ressurser. Jeg liker også håndskriftsalternativene. Vi hadde allerede snakket om fordelene med dette i den forrige modellen, men jeg vil gjerne legge til at malene som følger med som standard, er veldig nyttige i nesten alle situasjoner, og jeg synes spesielt tilpasningsmuligheten var viktig for å fylle ut skjemaer uten å kaste bort papir, og deretter sende dem i posten eller til en PC.

Jeg har også funnet den nyttig når jeg skal forklare enkle skoletimer for datteren min, noe som sparer mye papir. Og ja, til slutt har hun kunnet bruke fritegningsmuligheten til å gi kreativiteten sin frie tøyler.

Akkurat nå er Boox Note Air5 C fortsatt et godt valg for akademisk eller kreativ bruk, eller rett og slett som en følgesvenn på kontoret. For andre bruksområder som er mindre kontor- eller lese- og skriverelaterte, synes jeg det er vanskeligere å anbefale den. Ja, du kan installere Telegram, WhatsApp, shoppingapper og til og med Netflix, hvis du ikke har noe imot å se på den siste sesongen av Stranger Things som om den var innhyllet i Silent Hill tåke (og se batteriet gå tomt også), selv med Boox' egen superoppdateringsfunksjon (eller BSR).

Nei, Boox Note Air5 C er i nærheten av å være den perfekte ressursen for alle håndskrevne disipliner, men jeg vil komme med et par forslag til Note Air6 C. For det første trenger den et tydelig sted å plassere magnetpennen uten å komme til å trykke på volum ned-knappen (eller ny side, hvis du er i notat-appen). Det er veldig irriterende å måtte slette ekstra blanke sider som har blitt opprettet ved et utilsiktet kontinuerlig trykk. På samme måte som hylsterinnlasting har blitt fikset, er dette noe å se på. På den annen side mener jeg at selve funksjonen til Boox EinkWise bør revurderes. Den skal tilpasse lysstyrke, farge og oppdateringsfrekvens på skjermen til dine aktuelle behov, men verken grensesnittet er tydelig eller ser ut til å fungere så godt som det burde. Til slutt ender du opp med å måtte gå direkte inn i enhetens innstillinger og søke etter alternativene, ett etter ett.

Bortsett fra et par gråsoner, vil jeg definitivt holde meg til Boox Note Air5 C som en praktisk kontorenhet. E-blekket har vunnet kampen om synshelsen, funksjonene gir langt flere muligheter enn noen eReader eller digital notatblokk, og lagringsplassen er tilstrekkelig til å ha alle bøkene, tegneseriene, notatene eller arbeidsdokumentene dine lett tilgjengelig. Den har ikke nok nyvinninger til å rettferdiggjøre et bytte hvis du allerede har en Note Air4 C, men for en ny kjøper som ennå ikke har tenkt på at de kan ha alt i én slank, hendig enhet, bør dette definitivt være et alternativ på bordet.