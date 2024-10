Selv om jeg alltid har forstått fordelene med e-bøker og grunnen til at de har økt i popularitet i alle aldersgrupper de siste to tiårene, har jeg aldri helt tatt spranget. Jeg liker lukten, følelsen, synet, til og med lyden og, ja, vekten, av ekte bøker, men jeg innrømmer også at engasjementet mitt har en viss holdbarhet. I løpet av sommeren har jeg testet Boox Palma i ulike situasjoner og miljøer, og selv om jeg ennå ikke er klar til å ta det endelige spranget er sannheten at den reduserte formfaktoren og tilleggsfunksjonene har overbevist meg litt mer.

HQ

Frem til nå har jeg av og til prøvd mellomstore eReaders fra andre produsenter, hovedsakelig Amazons populære Kindle. Jeg hadde aldri prøvd en så liten eReader som Boox Palma, og jeg må si at før jeg gjorde det, trodde jeg at den kom til å bli for liten. Alt i alt er den med sine 3,5 x 10 x 17,6 cm og 6,13 tommer lesbar overflate som skjermen på en stor mobiltelefon, og vi vet jo alle hvordan det er å lese på en mobiltelefon, spesielt når man er over 40 år. Og hvis jeg øker skriftstørrelsen for mye, hva får den plass til? Ti ord per side?

Vel, ingenting kunne være lenger fra sannheten. Min erfaring med Boox Palma som e-bok har vært flytende, behagelig, behagelig ... vanedannende. Jeg fant raskt en passende skriftstørrelse, og den virket ikke på noe tidspunkt malplassert. Til å begynne med la jeg merke til noen irriterende spøkelsesbilder eller innbrenning på e-ink-bokstavene, men det ble også løst ved å skru opp oppdateringsfrekvensen i innstillingene.

Det finnes selvfølgelig alltid større og mindre fysiske bøker, også med mer eller mindre lesbare skrifter, men la oss bare si at jeg ble glad for at min største bekymring (en ganske ubegrunnet fordom) ble oppløst i løpet av få minutter. ePaper-skjermen er veldig god å se på, både i dagslys og i mørke omgivelser, selv om belysningen ikke er jevnt fordelt. Oppløsningen på 300 dpi er mer enn tilstrekkelig, og navigeringen er så rask som man kan forlange av denne teknologien i disse dager.

Dette er en annonse:

Så som en liten e-bok er Boox Palma mer enn nok for meg. Men den andre kvaliteten, den som gjør den til en hybridenhet, er den som bør avgjøre kjøpet ditt. Det viser seg nemlig at Boox Palma, i tillegg til å være en bokleser, også kan oppføre seg nesten, nesten, som en smarttelefon. Det er en Android -enhet, i operativsystemet, og den har en 8-kjerners CPU og 6 GB RAM... Hvorfor det? For at du skal kunne gjøre alt du gjør med mobilen din, men uten å forlate boken din.

Du begynner allerede å få en idé. Tanken er at du kan gjøre flere av disse tingene, men med den behagelige og mye sunnere følelsen av eInk på skjermen. For eksempel chatte på WhatsApp, surfe på nettet eller til og med se på videoer. På et nesten moralsk nivå er det ikke dette jeg ber om fra en e-bok, for det jeg ønsker er at lesingen skal være mitt fristed for mindfulness, for å detoxe fra skjermer, for å forsinke min konvertering til ADD-generasjonen, for å temme min OCD med å se på ulike apper bare for sakens skyld for en stund. Et øyeblikk av mindfulness.

Når det er sagt, når du først har Boox Palma i hånden, er sannheten at det er en underlig opplevelse å gjøre alt dette i en "sunnere modus". Og selvfølgelig er det veldig nyttig å ha alle disse mulighetene i leseenheten. Den er ikke bedre enn en mellomklassemobil, og den utgir seg heller ikke for å være det, med utgangspunkt i elefanten i rommet som er den svart-hvite skjermen og oppdateringsfrekvensen, men det er noe beroligende og vennlig ved den som gjør at de flyktige, tomme blikkene på sosiale nettverk får deg til å føle deg litt mindre skyldig.

Dette er en annonse:

Jeg brukte den hovedsakelig til å surfe på nettet, noe som handler om å lese, og det er tross alt det man gjør best på en e-bok. Du kan se videoer også, men det er mer interessant å ha Spotify der for bakgrunnsmusikk til lesingen, eller WordReference for oversettelser, eller kanskje lagringsappene dine, direkte for bøkene og PDF-dokumentene dine. Det (gjennomsnittlige) 16 MP-kameraet på baksiden er forresten mer egnet til å skanne og digitalisere dokumenter mens du er på farten, enn til å ta en vintage-selfie, men hva så...

Ellers er finishen solid (og noe motstandsdyktig mot sprut i bassenget), følelsen er veldig god, ytelsen er anstendig (den ble noen ganger litt varm med apper) og vekten er lett nok til at du kan vurdere å bære den som en ekstra enhet selv om du ikke bærer ryggsekk eller veske, noe som aldri har skjedd med meg med andre eReaders ... eller med noen fysisk bok, selvfølgelig.

Du synes kanskje at prisen på rundt 300 euro er dyr, og det er den også, men husk at i denne verdenen er mindre dyrere, og du betaler for smarttelefonfunksjonalitet. Hvis du er ute etter en liten formfaktor med alle disse ekstra mulighetene i den samme enheten som du bruker til avslappende lesing, tror jeg du vil bli fornøyd. Uansett er dette et innovativt hybridkonsept som jeg håper vil skape konkurranse og utvikling i årene som kommer.