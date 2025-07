Hvis du er interessert i eReaders-verdenen og er en regelmessig besøkende på Gamereactor, har du sannsynligvis lest min anmeldelse av Boox Palma i fjor. Hvis du ikke gjorde det, bør du begynne der, fordi den anmeldelsen vil gi deg full kontekst av konseptet, introduksjonen ... og til og med stort sett alle funksjonene du finner her intakt.

Har du sjekket den ut ennå? Det er bra. Det jeg liker minst med Boox Palma 2, er at den heter det. Jeg forstår at det er vanlig med årlige iterasjoner i smartutstyrsbransjen, spesielt mobiler, men dette ligner ikke engang på de årlige lanseringene, for ikke å snakke om generasjonsskifter som det nylige Nintendo Switch til Nintendo Switch 2.

Boox Palma 2 er i utgangspunktet Boox Palma 1. Hvis du ser på bildene, vil du ha vanskelig for å finne noen forskjeller ved første øyekast, utover en liten justering av knappene og hullene som er lagt til på Flip-Fold Case.

På papiret, uten ordspill, kommer den nye modellen med Android 13, en fingeravtrykkssensor for låsing og opplåsing, og en liten forbedring i prosessoren og skjermoppdateringen. I praksis er endringene nesten umerkelige, så hele poenget med anbefalingen går tilbake til det jeg plukket opp i 2024.

Det du må gjøre er å vurdere om du er interessert i formatet (en e-bok med e-blekk, men størrelsen og oppførselen til en smarttelefon med apper) og deretter, og det er her det blir interessant, bestemme om prisen passer budsjettet ditt. For etter hvert som tiden går, koster Boox Palma 1 ikke lenger 300 euro, men kan finnes for under 200 euro, mens Boox Palma 2 har en offisiell pris på 250 euro. Dette begynner å løse en av de største ulempene jeg hadde på den tiden.

Faktisk gjør Boox Palma 2 forgjengeren enda mer fristende enn før til den prisen. Jeg har brukt den som eReader i noen måneder nå, og selv om jeg hadde satt pris på litt mer flyt og et mer intuitivt grensesnitt, er jeg fortsatt fornøyd med formfaktoren og vekten, og jeg har ikke lenger lyst til å ta med større bøker til sengs eller på tur. De burde ha kalt den noe annet (jeg vet ikke, 2025 eller 1,5) for å unngå forvirring. Hva ellers vil det virkelige generasjonsspranget hete?

På begge bildene: Til venstre: Boox Palma 1, til høyre: Boox Palma 2.

