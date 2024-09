Bør du gi HBOs Industry en sjanse?

Jeg skal være ærlig med en gang - jeg elsker HBOs Industry, det er akkurat min type serie. Når det er sagt, er det sikkert ikke alle som vil like den, men hør på meg og gi den en sjanse hvis du er nysgjerrig.

Industry følger en gruppe unge finansfolk som konkurrerer med hverandre om å lykkes, for å få sjansen til å klatre høyere opp i det prestisjetunge London-firmaet Pierpoint & Co. For de som kjenner til Succession (hvis du ikke gjør det, bør du gjøre det), er dette en av de seriene der du får se de verste menneskene legge planer mot hverandre og rive hverandre i filler. Gravitasen i hver eneste handling blir opphøyet av deres bedriftsstøttede status, men til syvende og sist utspiller de sine dager uten betydning i et slags elitens ekkokammer.

Nå i sin tredje sesong er Industry i ferd med å øke tempoet betraktelig, og skiftet av visningssted til et mer gunstig tidspunkt og innlemmelsen av noen store navn i rollebesetningen har katapultert serien til sitt høyeste seertall noensinne - i tredje episode av tredje sesong - en bragd som tyder på momentum, ikke på en flyktig toppsuksess, så få med deg handlingen før den virkelig blir mainstream.

Forestill deg dessuten min glede når jeg midt i denne suksessen ser at andre medier, som Deadline og IGN, begynner å snakke om den - så nå er jeg her og snakker om den også. Apropos, ikke bare ta mitt ord for serien.

IGNs Emma Fraser sa: "Industrys flytting til en ettertraktet søndagskveld er velfortjent - finansdramaet går fra godt til stort i sin spennende tredje sesong. Nådeløse ambisjoner og en pendel som svinger mellom suksess og fiasko bidrar til den generelle spenningen når de ansatte i Pierpoint & Co. fortsetter å klatre på den glatte stigen i denne ustabile bransjen.

"Utviklingen i relasjonene på kontoret og de nye karakterene, spilt av Kit Harington og Sarah Goldberg, er sterke tilskudd til et ensemble som gir full gass. Handlingen beveger seg i et halsbrekkende tempo, så det kan være vanskelig å få igjen pusten, men skaperne Mickey Down og Konrad Kay har levert en av de beste seriene i 2024 så langt."

Jeg skal være ærlig med deg. Industry har ikke alltid vært fantastisk, det tok litt tid å komme dit den er nå, men hvis du klarer å komme deg gjennom sesong én, vil du bli belønnet. Igjen, ikke bare ta mitt ord for det - sesong to og tre ligger begge for øyeblikket på 96% kritikerscore på Rotten Tomatoes, og sesong tre ligger på 83% publikumsscore i tillegg.

Alt dette for å si at det er bra å ta seg tid.

I bransjen (uten ordspill) er det knallhard konkurranse. I strømmetiden blir serier lagt ned til høyre og venstre etter bare én sesong. Vi må se hele serien (selv om vi i dag får svært få episoder) med en gang, for hvis suksessen ikke er åpenbar og overveldende fra dag én, leverer studioet en boltpistol mot hodet.

Industry var ikke perfekt. Det tok tid å bli virkelig god, men nå har den blitt det, og nå ser folk på den - bare fordi man tok seg tid. Så her er å håpe at flere studioer investerer tid i produktene sine, og at du investerer litt av din tid i å gi denne serien den sjansen den fortjener (takk, IGN).