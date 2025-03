Bør vi forvente at Hearthstone noen gang vil lanseres på Switch eller Switch 2?

HQ

Til tross for at det er et enormt populært kortspill på PC og mobile enheter, har Blizzard aldri tatt Hearthstone utenfor disse plattformene og gjort det tilgjengelig på konsoller. Det er en veldig Warcraft ting å gjøre, ettersom World of Warcraft har beholdt sin PC-eksklusivitet i 20 år, men Hearthstone har alltid eksistert i et format som føles modent for andre plattformer, og likevel har Blizzard aldri gjort spranget.

Men bør vi forvente at det vil være tilfelle permanent, spesielt med en helt ny og kraftigere hybridkonsoll i horisonten? Det var nettopp dette spørsmålet jeg stilte til Blizzard på Warcraft 30th Anniversary feiringen i London nylig, der Hearthstones produksjonsdesigner Christian Scharling forklarte meg følgende :

"For øyeblikket har vi egentlig ikke planer rundt det. En av de kule tingene med Hearthstone er at det allerede er gratis å spille, så det er veldig enkelt å komme inn på disse plattformene. Så for øyeblikket er det ikke det vi planlegger å gjøre."

Så dårlige nyheter på denne fronten, spesielt hvis du fortsetter å ønske muligheten til å oppleve Hearthstone på Nintendo-, Xbox- eller PlayStation-plattformer.

