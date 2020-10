Borat 2-traileren er like kontroversiell som du tror

Du ser på Annonser

Nesten 14 år har gått siden allerede kontroversielle Sacha Baron Cohen virkelig fikk mye oppmerksomhet med Borat, og man kan trygt si at briten ikke har bestemt seg for å slakke av over et tiår senere.

Nå har vi nemlig fått den første traileren fra Borat 2, eller Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan som den egentlig heter, og med spøker om incest, kjønnsorganer, Donald Trump og mer kan du være sikker på at han havner i søkelyset atter en gang når filmen lanseres på Amazon Prime den 23. oktober.