Borderlands 2 er gratis på Steam, men bare frem til 8. juni

Borderlands 2 er for øyeblikket gratis å laste ned på Steam, men bare frem til 8. juni kl. 19. Når du har lagt spillet til i biblioteket ditt, kan du beholde det for alltid. Dette er en del av 2Ks store Borderlands -kampanje i forkant av lanseringen av Borderlands 4 i september, og en utmerket mulighet til å få et gjensyn med den ikoniske lootershooteren.

Samtidig er det et stort salg på hele Borderlands -serien, med opptil 95 % rabatt på titler som Borderlands 3, Tiny Tina's Wonderlands og New Tales from the Borderlands. Så hvis du virkelig vil prøve alle spillene i serien er dette en utmerket mulighet.

Er du spent for Borderlands 4?