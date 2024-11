Borderlands 2-spiller bruker 9 måneder på å fullføre spillet uten å bli truffet

HQ

Når du tenker på spill uten å bli truffet, kommer du ofte til å tenke på spill som Hollow Knight, Elden Ring og Hades. Vanskelige titler å slå uten å ta litt skade av fienden, men som lar deg dukke unna angrepene, noe som gjør det litt enklere. Et skytespill kan virke umulig å vinne uten å bli truffet, siden fiendens prosjektiler kommer tilsynelatende ut av intet, men en gal gutt har klart det.

Heyblasty (via GamesRadar) klarte å slå Borderlands 2 uten å ta en eneste hit. Ved å legge ut sitt vellykkede løp på X / Twitter, erkjente streameren at dette er et spill som man trodde var umulig å gjøre uten å ta et treff eller skade, men nå er det gjort.

Å planlegge ruten, gjennomføre planen og ha flaks nok til å unngå alle fiendens angrep kostet Heyblasty over 800 timer og 9 måneder, men resultatet er virkelig imponerende. Nå får vi se om noen klarer å slå spillet raskere uten å bli truffet.