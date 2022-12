Borderlands 3 aldersmerket for Switch

HQ

Nylig ble det utstedt en aldersvurdering av Pan European Game Information (også kjent som PEGI). Det aktuelle spillet var Borderlands 3, inkludert alt nedlastbart innhold, for Nintendo Switch. Som regel betyr en aldersvurdering som denne - et trinn alle spill må gjennom - at en kunngjøring er rett rundt hjørnet. I tillegg ville det ikke være spesielt rart om Gearbox Software og 2K Games ønsker å portere spillet sitt til Switch, med tanke på at det har solgt over 16 millioner eksemplarer og er 2K Games sitt raskest selgende spill noensinne.

Derfor kan vi nok konkludere med at vi snart får se den tre år gamle looter shooteren på Nintendos hybridkonsoll.