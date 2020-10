Borderlands 3 blir penere på PlayStation 5 og Xbox Series med en gang

Du ser på Annonser

Da Gearbox endelig bekreftet at Borderlands 3 vil pusses opp på PlayStation 5 og Xbox Series for en måned siden fikk vi mange gode nyheter, men skuffende nok kunne de ikke si noe om når oppgraderingene ville være klare. Dette har vi nå fått svar på.

Utviklerne har nemlig gitt oss den gledelige nyheten at Borderlands 3 sine PS5- og Xbox Series-oppgraderinger vil være klare med en gang konsollene lanseres her til lands henholdsvis den 19. og 10. november. Dermed kan vi se frem til å kose oss i 4K og 60 bilder i sekundet på de kommende konsollene fra første stund, og som nevnt i artikkelen jeg viser til over vil alle som allerede eier spillet på dagens konsoller få disse nye utgavene helt gratis.