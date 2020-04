Borderlands 3 får nye events denne uken

Nå har det gått litt tid siden utvidelsen Guns, Love and Tentacles ble sluppet, så da er det på tide med enda et tillegg til Borderlands 3. Denne gangen er det et sesongevent ved navn Revenge of the Cartels som kommer til å pågå mellom 23. april og 4. juni. Denne oppdateringen, som er gratis, kommer til å legge til et nytt område kalt Villa Ultraviolet, hvor nye typer fiender, tidsbegrensede utfordringer og legendarisk loot vil finnes for deg å låse opp.

Likt tidligere events kommer dette eventet også til å by på tidsbegrensede utfordringer, hva disse gir deg av belønninger finner du her:

"3 Challenges: VECH-tor Graphics ECHO Device Skin

6 Challenges: Retro Outrunner Weapon Trinket

10 Challenges: Framed Firewall Room Decoration

14 Challenges: Hotline Pandora Vault Hunter Head

18 Challenges: Death by Filigrees Vault Hunter Skin"

Ser du frem til Revenge of the Cartels?