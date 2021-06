Kort tid etter at Blizzard bekreftet at Overwatch straks ville få cross-play gjorde Gearbox det samme for Borderlands 3, så da passer det godt at de følger hverandre hva offentliggjøringen angår også.

For nå har en ny oppdatering blitt tilgjengelig i Borderlands 3, og den gjør slik at PC-, Stadia- og Xbox-eiere kan spille sammen takket være støtte for cross-play. Som kjent er altså ikke PlayStation inkludert etter "ønske fra utgiveren".