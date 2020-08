Borderlands 3: Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck! avduket

Du ser på Annonser

Gearbox har vært meget klare på at de ville vise frem Borderlands 3 sin fjerde utvidelse denne uken, og det viser seg at den er like sprø som forventet.

Med navnet Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck! vil bli tilgjengelig den 10. september, og som du forstår av navnet rettes rampelyset mot seriens mest ikoniske fiende. For hva er det som gjør disse gærningene så fullstendig sprø. Forskeren Patricia Tannis tror det skyldes Vaulthalla (tok du den?), en mytisk plass som gjør alle som vet hva den egentlig er fullstendig bananas. Problemet er bare at den samarbeidsvillige psychoen Krieg ikke akkurat har verdens beste kommunikasjonsevner, så slik sett er det vanskelig å lære mer om mysteriet. Der kommer vi inn i bildet.

Tannis bruker sin utrolige teknologi til å bringe oss inn i Krieg sine tanker slik at vi kan se Vaulthalla selv. Det er bare at vi også må håndtere Krieg sine andre tanker, og som traileren viser er det mye rart.

En skikkelig gameplaytraileren vil offentliggjøres på lørdag, så forvent å høre mer om nye mekanikker, våpen og lignende da.