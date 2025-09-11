HQ

Jeg har ofte følt at Borderlands -serien har vært offer for sin egen suksess. Etter den ganske nyskapende originalen og den utmerkede oppfølgeren som forbedret formelen på alle mulige måter, har Gearbox kjempet for å nå de samme høydene siden. Det er ikke det at det talentfulle teamet ikke har klart å presentere underholdende videospill. Det er bare det at prosjektene i tiden etter Borderlands 2 ikke har vært like minneverdige eller like gode. Det er på grunn av dette at det legges et enormt press på Borderlands 4, ettersom dette er den neste store innsatsen for å nå og kanskje til og med overgå markøren som serien har satt tidligere. Er Borderlands 4 det spillet? Det er åpent for debatt.

La meg bare gjøre det klart med en gang: Borderlands 4 er fortsatt Borderlands slik du kjenner det og elsker det. Det førsteklasses skytespillet, den enorme variasjonen og dybden i karakterbyggingen, de absurde våpnene, den ikoniske cel-shadede presentasjonen, den tåpelige, vittige og satiriske humoren - alt dette er der, og på mange steder bedre enn noensinne.

Historien i spillet er lysår bedre enn Borderlands 3, og gir en fortelling som du vil fortsette å utvikle deg gjennom mot ditt uunngåelige møte med hovedskurken The Timekeeper. Han er brutal, tyrannisk, litt mystisk og alt det Calypso Twins ikke var. På samme måte er birollene og deres respektive buer mye bedre, og de vever den delikate balansen mellom Borderlands familiaritet og noe nytt og friskt når vi ser hva som skjer når Claptrap, Moxxi, Zane og Amara blir satt opp mot Rush, Levaine, Zadra og Defiant Calder. Når det gjelder historiefortelling og karakterutvikling, holder det ikke samme standard som Borderlands 2, men det er mye bedre enn det vi har sett i nyere tid.

På samme måte er humoren sterkere, med bedre og mer kalkulerte vitser som overrasker spilleren og fremkaller humring og til og med latter. Satiren er fortsatt til stede og mer treffende enn noensinne, one-liners fra fiendene er minneverdige og du hører sjelden gjentakelser, og standarden på humor og vidd er av høyere kvalitet, så mye at det ikke får deg til å trekke på smilebåndet eller krympe deg når noen sier noe som får deg til å tenke på den streameren lillebroren din ikke kan få nok av.

Ellers, når vi ser på spillingen, har Gearbox tydeligvis tatt hensyn til hva fansen har bedt om, ettersom vi ser forbedringer i viktige aspekter som bare gjør hvert område bedre. Bevegelsene er raskere og smidigere enn noensinne takket være Glide Pack, og handlingen er enda mer underholdende og strømlinjeformet takket være hvordan Ordnance kombinerer granater, tunge våpen, kastekniver og mer i én kategori, og hvordan Licensed Parts gjør våpnene enda mer spennende ved å levere kombinasjoner og tilfeldige kast som ellers ville tilhørt et legendarisk våpen i tidligere kapitler. HUD- og menydesignet er jevnere og mye mer intuitivt utformet, noe som gjør det enklere å studere våpnene dine, finne ut av det aktive sideoppdraget ditt eller lese gjennom utfordringene dine. Dette kommer i tillegg til responsivt og utmerket våpenspill der hvert våpen er en fryd å håndtere og faktisk føles og høres dødelig ut med episke og slagkraftige skuddeffekter og merkbar effekt. Og la oss ikke glemme fiendene, som det er mange av, og som endrer seg gjennom spillet til tøffere og mer komplekse varianter etter hvert som flere spillmekanikker introduseres.

Poenget er at Borderlands 4 er en fryd å spille og kanskje det Borderlands -spillet med best følelse vi har hatt til dags dato. Det er et enormt spill med en latterlig mengde innhold å tygge seg gjennom, noe som bare forverres av det faktum at det er fire enormt unike karakterer å spille og mestre, enten det er solo eller med venner. Igjen, det er en episk opplevelse når du ser på det på disse beregningene.

Men, og dette er et stort men, ikke alle endringene som Gearbox har implementert fungerer nødvendigvis. For det første er ikke ideen om den sømløse verdenen helt som den ser ut til. Bortsett fra et par mindre, typisk store sjefsbaserte områder og hovedbyområdet som blir tilgjengelig i de siste delene av historien, er hele det store kartet fritt til å utforske når du vil. Det betyr at du kan reise fra helt nord på Carcadia, til de østlige delene av Terminus Range, til sandstrendene på The Fadefields, og så tilbake til Carcadia uten å se en innlastingsskjerm. Flott! Men Kairos er en stor verden, og de fleste av severdighetene er egentlig ikke verdt et besøk. Noen er forbeholdt sideoppdrag, noen er der du finner samleobjekter, mens andre ikke er verdt noe som helst. Poenget er at det ikke akkurat er en fornøyelse å reise rundt på Kairos, nei, det er faktisk mer av et ork noen ganger, spesielt med tanke på at de fleste samleobjektene er hjernedødt kjedelige, noe som gjør det vanskelig å suge noen glede ut av å finne de obskure stedene de befinner seg på.

Gearbox har riktignok gitt deg et tilpassbart og fritt skapbart Digirunner -kjøretøy for å gjøre det enklere å komme seg rundt på Kairos, og det er veldig nyttig, men det er alt det er: et verktøy for å komme seg til og fra punkter på kartet. Og selve verdenen er ikke engang særlig oppmuntrende bygget opp, da den nesten føles som en rekke tradisjonelle Borderlands nivåer presset sammen med store åpne områder mellom dem. Prøver du å komme deg forbi den fjellkjeden? Det er ingen Skyrim som blander seg opp fjellsiden, du må finne den spesifikke stien for å komme deg rundt, da de tegnede steinete funksjonene ikke kan klatre i det hele tatt. Denne frustrasjonen over å bli omdirigert og bedt om å utforske kartet på en bestemt måte blir ikke en gang mindre av Echo-4 companion bot, som ofte ikke vet bedre enn deg hvordan du skal utforske kartet...

Sideoppdragene er også både noe av det beste og det verste med dette spillet, ettersom Gearbox virkelig ikke har noe imot å kaste bort tiden din med langtrukne og uinteressante oppdrag som føles utrolig typisk Borderlands. Du står og venter på at en NPC skal snakke ferdig i to minutter i strekk for å dra et sted, sprenge noe i luften og dra tilbake, og selv om det fungerer, er det også nøyaktig den samme typen oppdrag Borderlands har servert i nesten to tiår nå. Den eneste forskjellen er at det nå er Contracts å legge til i ligningen, med disse som sideoppdrag, om du vil, og noen av dem er de kjedeligste "head to location, scan object" type aktiviteter som er mulig. Disse er riktignok helt valgfrie, men det er ikke ofte jeg får lyst til å akseptere dem.

I tillegg til dette er Borderlands jank som vi alle kjenner og de fleste av oss ikke elsker. Ja, det er en pre-lansering gjennomgang bygge at jeg har spilt, og det er på grunn av dette at jeg vil tilgi den noe hakkete ytelsen på PC, men jeg har spilt nok Borderlands spill for å gjenkjenne de dumme feilene der oppdragselementer ikke gyter, hvor karakterer fryser og nekter å fortsette det de gjorde for å fremme et oppdrag, hvor fiender blir fanget i miljøet og ikke kan drepes, og lignende. Enhver Borderlands -fan vet hvordan man løser disse problemene ved å gå tilbake til hovedmenyen og laste spillet på nytt, men likevel, dette er det fjerde nummererte Borderlands -spillet, burde vi ikke forvente bedre enn dette nå?

Men selv om det er noen problemer, må det ikke forringe det faktum at Borderlands 4 er en absolutt fest og glede å spille. Fans som har vært med lenge vil elske dette kapittelet i serien, enten det er på grunn av det utmerkede og varierte utvalget av Vault Hunters eller kjerneforbedringene som bare gjør den generelle opplevelsen bedre og mer engasjerende. Det er mye kjærlighet her med titalls timer med innhold å tygge seg gjennom før du i det hele tatt får en første sniff av sluttspillet og Ultimate Vault Hunter -elementene.

Så selv om jeg ikke kan si om du vil finne mye glede i å finne alle samleobjektene og måtte utforske Kairos, spesielt flere ganger når du går opp i nivå med de forskjellige Vault Hunters, kan jeg love at Borderlands 4 er et skritt fremover for denne serien, en forbedring av Borderlands 3, og en tittel som viser at Gearbox fremdeles har ideer, noen på merket og noen ikke, for å heve og innovere med sin velprøvde og testede formel.