Borderlands 4 avslører ny Vault Hunter som kommer våren 2026

Borderlands 4 har kanskje bare vært ute i noen uker, men allerede har Gearbox avslørt den nye Vault Hunter som vil bli med i rollebesetningen vår tidlig neste år. Som vist i traileren nedenfor, er vårt nye tilskudd en robotkarakter ved navn C4SH.

C4SH pleide å jobbe som en casino dealer-robot, og reiser nå rundt i ødemarken på jakt etter forbannede artefakter. Han har noen eldrittiske krefter selv, og ved første øyekast minner han litt om Gaige the Mechromancer og FL4K. Som de andre Vault Hunters vil han ha tre handlingsferdigheter å velge mellom, som sannsynligvis dreier seg om pistoler, tarotkortstokk, terninger og talismaner vi ser i settet hans.

C4SHs fokus på hans tidligere gamblingliv og hans jakt på "sannsynlighetsbrytende høyder" (i henhold til beskrivelsen hans) betyr at vi sannsynligvis kommer til å se noen sjansebaserte mekanikker på denne Vault Hunter når han ankommer sammen med Mad Ellie og Vault of the Damned-historiepakken. Du kan ta tak i C4SH automatisk sammen med DLC når den lanseres hvis du har Super Deluxe Edition av eller Vault Hunter Pack for Borderlands 4.