Borderlands 4 er vanskeligere, og skaperen er "litt nervøs" for det

Som du sikkert vet, er det snart tid for å bli med Claptrap på nye vanvittige eventyr når Borderlands 4 har premiere i september. Denne gangen vil det ikke bare være tilgjengelig på PC, PlayStation og Xbox, men også på Switch 2 (om enn noen uker senere).

Som du kanskje vet, har Gearbox lyttet til mye av kritikken de fikk for forgjengeren, noe som blant annet har resultert i at Borderlands 4 er vanskeligere. Mange jubler over dette, men ikke alle. Og det gjør Gearbox-sjefen Randy Pitchford nervøs. I et intervju med Insider Gaming sier han:

"Vi har mange spillere som faktisk ikke er interessert i dype, vanskelige utfordringer; mange mennesker som bare elsker å utforske Borderlands eller tilbringe tid med karakterene.

Jeg er litt nervøs fordi det er punkter i Borderlands 4 som er mer utfordrende,"

Til tross for nervøsiteten innrømmer han at teamet "definitivt har presset utfordringene ganske mye, spesielt med bosser og bosskampmekanikker", men sier samtidig at det er en god løsning:

"... en av de kuleste tingene med Borderlands 4, på grunn av RPG-ens natur, er at hvis noe er litt utfordrende for deg, kan du bare grinde et sted og gå opp i nivå og bli mektigere."

12. september er utgivelsesdatoen på PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X, og 3. oktober lanseres Switch 2-versjonen.