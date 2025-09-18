Gamereactor

Borderlands 4

Borderlands 4 får Funko Pop-behandling i januar

Sjekk ut plastversjonene av Vex, Rafa, Amon og Harlowe. Og selvfølgelig... Claptrap.

Funko Pops er kanskje ikke fullt så populære som de en gang var, men de selger fortsatt i massevis, og det finnes ikke mange store popkulturfenomener som ikke er foreviget i Funko-plast. Borderlands-serien har lenge støttet Funko Pops, og nå som Borderlands 4 har blitt utgitt (sjekk ut vår anmeldelse), er det åpenbart på tide med flere figurer.

Alle de fire nye hovedfigurene vil bli utgitt sammen med maskoten Claptrap, og de forventes å være tilgjengelige i begynnelsen av januar. Sjekk dem alle ut i Bluesky-innlegget nedenfor.

https://bsky.app/profile/fncentertainment.ca/post/3lz26mywwoc2m

