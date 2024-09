Borderlands 4 har "fire helt nye hvelvjegere"

HQ

Neste år er det endelig på tide å vende tilbake til Borderlands-serien igjen, da det fjerde spillet i serien slippes. De fleste forventet nok at det ville bety en ny gruppe Vault Hunters å leke med, men det var ikke helt sikkert siden vi fikk en Claptrap som en av disse Hunters i Borderlands: The Pre-Sequel.

Men under PAX West bekreftet kreativ sjef Randy Varnell at "Vi vil ha fire helt nye Vault Hunters i Borderlands 4", noe som definitivt er en god ting. Vi krysser fingrene for en mer tradisjonell Siren-karakter denne gangen, og at disse jegerne ikke spammer slagmarken for mye på en måte som kan gjøre det vanskeligere å holde oversikt over, noe som var et problem med spesielt FL4K i travle øyeblikk.

Takk GamesRadar