Vi var mindre enn to uker unna Borderlands 4 sin lansering på Nintendo Switch 2 da den versjonen plutselig ble forsinket på ubestemt tid for å "levere den best mulige opplevelsen til fansen vår". Det viser seg at den beste opplevelsen for fansen er å ikke spille det på Nintendos konsoll.

Nintendo Switch 2-versjonen var ikke inkludert i Take-Twos oversikt over annonserte kommende titler, så de flotte folkene hos Variety bestemte seg for å spørre en talsperson hvorfor. Han bekreftet enkelt sagt at Borderlands 4 har blitt kansellert for Nintendo Switch 2 ved å si at utviklingen har blitt "satt på pause" :

"Vi tok den vanskelige beslutningen om å sette utviklingen av den SKU-en på pause. Fokuset vårt fortsetter å være å levere kvalitetsinnhold til spillerne etter lanseringen, med pågående forbedringer for å optimalisere spillet. Vi fortsetter å samarbeide tett med våre venner hos Nintendo. Vi har 'PGA Tour 2K25' på vei ut og 'WWE 2K26' [for Switch 2], og vi gleder oss utrolig mye til å bringe flere av våre titler til den plattformen i fremtiden."

At han bytter tema til mer innhold for de andre plattformene og andre spill som kommer til Switch 2 gjør det ganske klart at "pauset" betyr kansellert, så ikke hold pusten for at utviklingen blir satt igang igjen.