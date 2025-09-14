Borderlands 4: Ingen steder som hjemme Oppdragsguide

HQ

I Borderlands 4 forlater vi planeten Pandora til fordel for en ny verden å utforske. Kairos har noen av ansiktene vi kjenner og elsker fra tidligere spill, men omgivelsene og karakterene er i stor grad annerledes. Det kan gjøre deg litt hjemlengsel etter seriens fortid, og hvis du føler det slik, har du noe til felles med Claptrap.

Du finner Claptrap ved en innsjø i Hungering Plain of the Fadefields, der han sitter på huk (så mye som en robot med en kasse til kropp og et hjul til ben kan sitte på huk) og synes synd på seg selv. Som dagens undersått blir du bedt av Claptrap om å utføre alle slags oppgaver, og denne gangen vil han at du skal hente en viktig gjenstand, et portrett fra hjemmet hans som Ordenen har tatt.

Først må du dra til et Ordensdepot, der du må beseire en miniboss og noen gorillaer for å få tilgang til en nøkkel som gir deg adgang til depotet og den etterfølgende basen. Veien inn kan være litt vanskelig, så når du har fått tak i nøkkelen, bør du komme deg til punktet som vises på bildet nedenfor.

Etter det kan du ta deg gjennom depotet og til slutt snuble over rommet der du skal hente portrettet. Det er umulig å gå glipp av dette rommet, siden det er dekket av bilder av Mad Moxxi fra topp til tå. Du samler ikke inn et av de gigantiske bildene som utgjør dette alteret, men du tar i stedet et portrett som får plass i lommen din mens Claptrap forteller deg om gode minner fra da Moxxi satte fyr på ham. Ikke på en følelsesladet måte, men som om han bokstavelig talt ble satt fyr på av Moxxi. Flere ganger.

Claptraps oppdrag er imidlertid ikke helt ferdig ennå, for han ber deg ikke bare om å finne et bilde av vennen sin, men også prosessoren til VR-0N1CA, roboten han bygde for å være kjæresten sin. Du kan få tilgang til prosessoren via en bunker over depotet, men du bør nok ta med deg Vex ECHO-loggen på vei ut. Kjemp mot flere ordenstropper, og du vil bli møtt av et laserpuslespill og en rekke paneler. Bruk griperen din til å dra i panelene til de matcher oppsettet du kan se på bildet nedenfor. Laseren vil da sprenge et hull i bunkeren, og du vil være fri til å ta prosessoren. Det er imidlertid en hake, for lasersprengningen har ødelagt prosessoren og drept Claptraps kjæreste for godt. Han avslører at hun ikke akkurat fulgte formålet hun var bygget for uansett.

Du er fortsatt ikke ferdig der, for du klatrer opp i tårnet i midten av ordensbasen, og kjemper mot noen flygende vitner til du finner et bærbart toalett på toppen. Ved siden av toalettet er det en kiste med tyvegods, men inni den finner du en psykopat som sannsynligvis er død for lenge siden. Du må rive av ham masken som en siste påminnelse om Pandora før Claptrap ber deg om å komme tilbake til ham. På reisen tilbake snakker han med deg om at han føler seg nostalgisk etter tiden i Pandora, og du forteller ham at selv om fortiden kan være fin, er den borte, og at han bør fokusere på fremtiden. For en gangs skyld lytter Claptrap til spillerens råd, og bestemmer seg for å gi opp Pandora for denne gang.

I stedet for å returnere gjenstandene du har samlet til Claptrap, får han deg til å stable portrettet, prosessoren og psykomasken på en båt. Deretter sender du båten ut i en innsjø mens Claptrap tar farvel med Pandora før han sprenger den i luften. Dette er ikke slutten på Claptraps historie i Borderlands 4, men det viser starten på hans nye eventyr i Kairos.