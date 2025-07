Borderlands 4 kjører i 30 bilder per sekund på Switch 2

HQ

Nylig avslørte Gearbox og 2K endelig at Borderlands 4 kommer til Switch 2 bare tre uker etter andre formater, og vil bli utgitt 3. oktober. Nå har vi litt mer informasjon å dele takket være Gearbox-grunnlegger Randy Pitchford.

Han skriver på sosiale medier at intet innhold vil mangle i Switch 2 -utgaven, noe som betyr at det ikke vil ha noen problemer med kryssspill med andre versjoner, og sier at spillet vil kjøre med 30 bilder per sekund - med noen få unntak:

"Det var viktig for oss å ikke kutte noe og å støtte krysspilling med andre plattformer. Så, nei. Det vil for det meste være rundt 30 bilder per sekund, med noen fall i noen intense øyeblikk med tunge kamper eller hvis du er vert for et flerspillerspill i håndholdt modus, osv."

Alt er imidlertid ikke bare fryd og gammen, og det ser ut til at de som kjøper en fysisk utgave vil motta et såkalt Game Key Card. Disse har blitt sterkt kritisert fordi de er kassetter uten spill på, og kun fungerer som nøkler som gjør det mulig å laste ned den aktuelle tittelen, noe som betyr at spillet ikke lenger vil fungere når serverne stenges ned, slik som med alle digitale titler:

"Det er et stort spill. Det vil være en nedlasting, selv for fysiske kopier."

Borderlands 4 slippes 12. september for andre formater; PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X. Kommer du til å spille Borderlands 4, og i så fall på hvilket format?