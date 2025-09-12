Borderlands 4 knuser Steam-rekorden til tross for en trøblete lansering

HQ

Til tross for en PC-lansering full av tekniske problemer, har Borderlands 4 fått en forrykende start og solgt som bare det. Bare timer etter lanseringen satte spillet ny franchiserekord med over 207 000 samtidige spillere på Steam, og det er mer enn 84 000 over Borderlands 2s tidligere toppnotering.

Anmeldelsene på Steam er fortsatt blandede, men det har ikke hindret spillerne i å kaste seg hodestups ut i kaoset i Kairos. Det meste av kritikken er rettet mot spillets dårlige optimalisering, snarere enn dets kjernedesign. Bygget på Unreal Engine 5, presser skytespillet selv de kraftigste GPU-ene til det ytterste, noe Gearbox' administrerende direktør advarte mot i forkant av lanseringen.

Samtidig får spillopplevelsen skryt over hele linja, og den åpne verdenen beskrives som den beste serien noensinne har bydd på. Og når helgen nærmer seg, vil de allerede svimlende tallene sannsynligvis klatre enda høyere.

Er du allerede i gang med å plyndre og skyte deg gjennom Borderlands 4?