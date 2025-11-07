Borderlands 4 lanseringen "svakere enn vi hadde ønsket", innrømmer Take-Two-sjef

HQ

Take-Two hadde kanskje ikke drømmen 2025 vi trodde vi ville se i begynnelsen av året, da Grand Theft Auto VI ble skjøvet tilbake, men det hadde fortsatt to store franchiser som fikk nye oppføringer i Civilization VII og Borderlands 4. Imidlertid har begge disse spillene ikke helt truffet merket når det gjelder lanseringssalg.

I en nylig investorsamtale (via GamesRadar), Borderlands 4 utgiver Take-Two CEO Strauss Zelnick avslørte at lanseringen ikke helt gikk etter planen. "Utgivelsen var litt mykere enn vi hadde ønsket av de grunnene du sa," sa Zelnick, og bemerket kommentarer om spillets PC-ytelsesproblemer. "Gearbox har tatt tak i PC-utfordringene. Og jeg tror i ettertid at vi føler at det er ting vi kunne ha gjort bedre, men vi har til hensikt å gjøre det bedre i fremtiden. Når tiden er inne, tror vi at enhetssalget på denne tittelen vil være veldig solid, og at de økonomiske resultatene vil være i tråd med våre forventninger."

Borderlands 4 har fortsatt solgt ganske bra, og er det raskestselgende spillet i serien så langt, men utgivernes forventninger er høye til store franchiser i dag. Take-Two må tross alt sørge for at pengene ruller inn på en eller annen måte nå som GTA er enda et år unna.