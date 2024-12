Borderlands 4 og Mafia: The Old Country bekreftet for The Game Awards

HQ

På fredag er det som kjent tid for The Game Awards, hvor årets beste spill skal kåres i en rekke kategorier, men vanligvis er det alle annonseringene og nye trailere som får mest oppmerksomhet. Nå vet vi i det minste litt, litt mer av hva vi vil se, siden 2K Games fortalte oss litt mer om det på Instagram.

Mer spesifikt handler det om Borderlands 4 og Mafia: The Old Country, som begge er bekreftet å være til stede, sannsynligvis med nye trailere og kanskje til og med en utgivelsesdato.

Vi kan også nevne at Microsoft også ser ut til å ha noe på gang, for via sosiale medier skriver de nå "Something little is coming... 👀 #ScoreMoreWithXbox", men hva dette er gjenstår å se. Ifølge The Verge-redaktør Tom Warren er det imidlertid ikke knyttet til maskinvare.