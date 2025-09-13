Borderlands 4: Oppdragsguide for å avle tusenfryd

HQ

Det finnes mange rare folk i Borderlands, men jeg er ikke sikker på at mange av dem kan måle seg med Mort. Han er en mann du finner når du utforsker Fadefields-regionen, og han blir angrepet av flere Threshers og søker tilflukt på toppen av en stein. Snakk med ham, og du vil få oppdraget Breeding Daisies. Mort vil nemlig ha sine egne thereshere til gården sin, så han trenger et theresher-egg for å avle opp en mer medgjørlig versjon av skapningen som garantert vil rive ham i filler.

Det finnes et theresher-reir i en hule i nærheten, og det kan vise seg å være litt av en utfordring hvis du ikke er forberedt, for det er fullt av tøffe thereshere sammen med mange av de vanlige versjonene av skapningene. Du kan heller ikke bare løpe gjennom reiret og unngå de sterkere skapningene for å få tak i eggene, for de ferske eggene slippes fra de tøffe theresherene.

Vi så fire i hulen, men du trenger ikke å drepe dem alle, for du trenger bare tre egg totalt før du kan returnere til Mort med funnene dine. Det er også verdt å merke seg at du kan få tak i et plyndringslager før du forlater hulen i en liten alkove til høyre for POV-en din når du er i ferd med å gå ut (bildet nedenfor). Hvis du er tidlig i spillet, er det en god måte å fylle på med bytte og kontanter på, ettersom du kan selge ting du ikke trenger.

Når du er tilbake, kan du levere eggene til Mort. Han lar ett av eggene ligge for lenge i inkubatoren og koker det for lenge, og ødelegger det andre, slik at det bare er ett godt egg igjen. For å mate thresheren som kommer ut, må du få tak i manglerkjøtt. Det er veldig lett å finne manglere, og hver du dreper gir deg litt kjøtt. Etterpå møter du Daisy, en nydelig rosa theresher med bue, som ser ut til å være lyset på Morts gård. Han vet imidlertid at én theresher ikke er nok til å ta seg av avlingene hans, så han ber deg om å trekke en theresher til. Like før det må du overmanne Daisy, slik at hun ikke spiser Mort slik instinktene hennes forteller henne.

Du trenger ikke å dra tilbake til hulen for å hente flere egg. I stedet må du produsere ditt eget sexy Thresher-paringsrop. Dette mislykkes de to første gangene, og du må forholde deg til grupper av Wildhorns og Kratch, før du til slutt får oppmerksomheten til Ivan, en mer distingvert gentleman av en Thresher, som fortsatt vil prøve å rive deg i filler. Overvinn Ivan, og Mort vil vise paret til innkvarteringen deres, der han kommer med noen seriøst merkelige kommentarer om å installere kameraer og tentakler. Når du har satt stemningen med litt musikk, vil låven vugge frem og tilbake med Thresher-kjærlighet, og arbeidet ditt vil være gjort.

Som takk for det harde arbeidet gir Mort deg litt vanlig tyvegods, i tillegg til den ultimate premien: Threshy-hodestykket. Denne delen gir deg en hjelm som ser ut som en Thresher, og skiller seg ut som en av de sprøeste delene av kosmetisk utstyr du kan få tak i, spesielt så tidlig i spillet. Du får sjansen til å møte Mort igjen senere i Fadefields, da han har fått problemer med de ustyrlige Threshers, og trenger vår hjelp til å slå dem ned i bakken igjen. Dette er et veldig kort oppdrag, og krever bare at du hopper opp i luften og slår ned theshere som dukker opp fra hull i bakken.