Borderlands 4 på Switch 2 krever nedlasting - selv om du kjøper kassetten

den 23 juli 2025 klokken 19:00 NYHET. Skrevet av Marcus Persson

Gearboxs Randy Pitchford sier at du fortsatt vil trenge en heftig nedlasting, og porten sikter mot "for det meste rundt 30 bilder per sekund" med dips.