Borderlands 4 ser helt kaotisk og vanvittig ut i gameplay

Gearbox er tydeligvis veldig trygg på Borderlands 4. Utvikleren ville ikke ha fremskyndet utgivelsesdatoen for skytespillet med nesten to uker hvis det ikke var tilfelle. Det er noe vi også kan bekrefte selv nå etter den nylige State of Play som viste frem massevis av nytt gameplay.

Showet bekreftet et par ting, inkludert at Gearbox har vært ute etter å ta serien tilbake til røttene for denne delen, og tilbyr bedre plyndring, uendelig kaos, større utforskning, flere tøffe fiender, en mer jordet tone, og alt sammen samtidig som det er et godt inngangspunkt for nye fans. Det er mange buzz-fraser her som uten tvil vil vekke interessen til fans som har vært med lenge.

Spillet tok oss med til overflaten av Kairos for å møte to av de fire nye Vault Hunters. Som mange ville ha forventet, er det en ny Siren kalt Vex som kan bruke en spektral kattekjære for å hjelpe til med å mauls psykopater og andre trusler. Til å hjelpe henne er en Tediore trooper som bærer en exo-drakt kjent som Rafa, som ser ut til å være din mer tradisjonelle løp-og-pistol-type karakter. De to andre Vault Hunters ble ikke fokusert på under fremvisningen.

Det som ble nevnt var at alt spillet kjørte på en PS5 Pro, som hevdes å tilby nesten null lastetider, noe som øker tiden du bruker på å sprenge ting og plyndre våpen. I verden, i tillegg til å ha en rekke nye steder og biomer å utforske, blir vi også fortalt at det også er en haug med nye aktiviteter, inkludert verdenssjefer og Order patruljer. For de som leter etter et vennlig ansikt å møte når de er på overflaten, kan vi forvente opptredener fra Claptrap, Moxxi, Zane, Amara, og noen andre også, inkludert omtale av Lilith.

Når det gjelder våpenprodusentene som vil være tilgjengelige i spillet, og hvordan de nye skiller seg fra resten, blir vi fortalt :



Order-våpen fokuserer på presisjon med kraftige salver



Ripper-våpen lades opp for å gå helautomatisk



Daedalus-våpen er enkle å bruke og har flere ammunisjonstyper



Tediore-våpen lades opp igjen ved å kaste dem som granater



Maliwan-våpen spesialiserer seg på elementær skade for å brenne, fryse og sjokkere



Jakobs-våpen kan avfyre kuler like raskt som du kan skyte, med rikosjetter ved kritiske treff



Vladof-våpen har høy ildhastighet og store magasiner



Torgue-våpen har kraftige eksplosive kuler som kan bytte til klebrige prosjektiler.



Disse kan kombineres med nye Ordnance eksplosive våpen for å ryste slagmarken, Enhancements som erstatter Artifact -sporet og gir ekstra fordeler, og Repkits som også gir helbredende verktøy.

