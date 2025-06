Borderlands 4 ser ut til å være vanskeligere enn forgjengerne

HQ

Det ser ut til at vi kan forvente et økt vanskelighetsnivå i Borderlands 4. Nylig publiserte den offisielle kontoen for serien et innlegg på sosiale medier, komplett med teksten :

"Du ba om vanskeligere sjefer ... ingenting går hardere enn Inceptus"

Det høres ut som litt av en utfordring, spesielt med tanke på at Borderlands 3 hadde ganske enkle sjefer som heller ikke var altfor varierte. Men kort tid etter at innlegget ble sendt inn, dukket Gearbox-sjef Randy Pitchford opp og svarte:

"Faktisk... Jeg kan tenke meg noen sjefer som er vanskeligere. Inceptus er ganske vanskelig, skjønt."

Alt i alt høres det ut som Borderlands 4, og spesielt sjefskampene, vil være noe å bite i når det slippes 12. september. I etterfølgende innlegg diskuteres det om spillet kan være for vanskelig, noe som kan virke avskrekkende på det uformelle publikummet, mens andre applauderer en høyere utfordring. Hva synes du om det selv?