Borderlands 4 vil ha "den beste versjonen av sluttspillet hittil"

Borderlands 4 Det er bare et par måneder til spillet kommer, og selv om vi alle gleder oss til å dra til Kairos og møte Timekeeper, ser det allerede ut til at Gearbox er spent på hva vi skal gjøre når historien er over.

Borderlands-spillene har tidligere inneholdt mye sluttspillinnhold, og i et intervju med Game Informer avslørte kreativ direktør Graeme Timmins at vi kan forvente en god del forbedringer i det nye sluttspillet. "Jeg bryr meg mye om det personlig, ettersom min rolle på Borderlands 3 var å kuratere det som ble sluttspillet for det," sa han. "Jeg vet hva som er viktig for samfunnet vårt, og det er allerede innebygd i spillet. Vi tok målbevisste avgjørelser med vårt Action Skill-tre, og antok hva som vil komme i fremtiden med sluttspillet vårt. Det er ingen hemmelighet at vi alltid øker nivåtaket etter hvert, ikke sant? Det er innebygd i designet på høyt nivå, og vi sier: "Ok, hvis det fortsatt kommer til å skje i fremtiden, hvordan kan vi få handlingskompetansetreet vårt denne gangen til å forutse det og være balansert fra første stund?"

"Vi har tenkt på [Borderlands 4s] sluttspill fra første stund, og vi har noen gode planer for det som vi kommer til å dele, men jeg tror vi tar mye av lærdommen fra både [Tiny Tina's] Wonderlands og Borderlands for å sikre at vi utfører den beste versjonen av sluttspillet hittil for Borderlands," fortsatte han.

Borderlands 4 vil følge de tidligere oppføringene i serien ved å gi oss et oppgradert nivåtak, sammen med flere ferdighetspoeng for å sannsynligvis forberede oss på fremtidig innhold og DLC-er. Vi vet allerede at det kommer flere Vault Hunters, så det ser ut til at selv etter at du har spilt hovedspillet, vil du snart få mer historie hvis du vil ha det.