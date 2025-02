Borderlands 4 "vil inneholde milliarder av våpen og tilbehør som spillerne kan skaffe seg"

HQ

Vi vet fortsatt ikke når Borderlands 4 vil bli utgitt, annet enn at det er på vei og vil bli utgitt i år. Hvis det er én ting serien er kjent for, i tillegg til svart humor og cel-shaded grafikk, så er det massevis av våpen.

Serien har tidligere hatt milliarder av våpen å by på, og tilsynelatende er dette noe Gearbox har bestemt seg for å utvikle videre. I et GamesRadar-intervju med spillets seniorprosjektprodusent Anthony Nicholson, forklarer han at den fjerde delen "vil inneholde milliarder av våpen og tilbehør som spillerne kan skaffe seg".

Det ser imidlertid ut til at eventyrets sjeldnere våpen kan være litt mer spennende denne gangen, og han forklarte også at teamet "ønsker å skape spennende øyeblikk når et sjeldent våpen, gjenstand eller noe helt uventet faller". Nøyaktig hva dette betyr kan vi bare spekulere i, men forhåpentligvis får vi høre mer om Borderlands 4 i nær fremtid, kanskje til og med på Sony-arrangementet som ryktes å finne sted i neste uke?