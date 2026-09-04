Borderlands 4 viser frem ny spillopplevelse og en karakterpresentasjon for sin nyeste Vault Hunter

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En uke før den offisielle lanseringen av den nye Vault Hunter-figuren Loveless har Gearbox vist frem to nye trailere for den nye karakteren. Den ene viser hennes spillferdigheter og hvordan hun ser ut til å dominere Timekeeperens styrker, samt alle de andre bandittene og skapningene som streifer rundt i Kairos. Den andre er en kort karakterpresentasjon som forteller oss hvem Loveless er, og hvorfor hun kan være en av de farligste Vault Hunters vi har sett.

Når det gjelder karakteren, var Loveless en gang en jente som fikk et virus injisert i kroppen. Det viruset smeltet sammen med jentas sinn og gjorde henne til Vault Hunteren kjent som «Hackeren». Hun kan digistruktere en ormkonstruksjon – som er viruset gitt en håndgripelig form – samt klone seg selv, forsvinne og kaste shurikener som kan infisere bølger av fiender på en gang.

Dette er hennes tre aksjonsferdigheter, som du også kan se i gameplay-traileren nedenfor. Å påkalle ormen føles som en direkte hilsen til Mechromancer fra Borderlands 2, og Loveless’ klonings- og usynlighetsferdighet føles som en oppgradert versjon av Zer0s evne fra det samme spillet. Shurikenene hennes ser ødeleggende ut hvis du klarer å treffe en folkemengde med dem, da de sprer pestlignende, etsende skade blant fiendene.