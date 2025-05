Borderlands 4s to andre Vault Hunters inkluderer et tidligere kultmedlem og en Maliwan-forsker

HQ

Under forrige ukes Borderlands 4 State of Play-sending la Gearbox massiv vekt på to av de fire spillbare Vault Hunters. Vi fikk møte og lære mye om Vex the Siren og Rafa the Exo-Soldier, men de to andre figurene ble ikke omtalt like mye. Så hvem er de?

Gearbox har oppdatert Borderlands-nettstedet for å dele massevis av tilleggsinformasjon om disse andre figurene, og bemerker at den ene heter Harlowe the Gravitar og den andre regnes som Amon the Forgeknight.

Når det gjelder hvordan de er forskjellige, blir Harlowe beskrevet som en tidligere Maliwan-forsker som ble forvist etter å ha stilt spørsmål hun ikke burde. Siden den gang har hun brukt sine ferdigheter og sitt intellekt til å utvikle teknologi og dingser som kan skape kaos på slagmarken, og den offisielle beskrivelsen forklarer :

"Harlowe er en tidligere maliwansk kampforsker, drevet av behovet for å forstå hvordan ting fungerer. Selv om dette opprinnelig gjorde henne til en utstøtt blant Traunt-slektningene, har Harlowe brukt intellektet sitt til å bringe ny teknologi og dingser til slagmarken som en Vault Hunter. Harlowes briljante intelligens er tydelig i alt hun gjør, men det er også hennes entusiasme og kjærlighet til livet. Harlowe tar med seg alt inn i kampen, inkludert sitt solfylte humør. Hun er alltid klar til å gi en omgang, og humøret hennes er uovertruffent."

Den andre karakteren, Amon, er et tidligere Vault monstertilbedende kultmedlem som siden har utviklet et hat mot beistene etter at et av dem drepte alle han elsket. Hans motivasjon for å jakte Vaults er så enkel som ren hevn. Forklaringen legger til :

"Amon vokste opp i en Vault-monstertilbedende kult - helt til hvelvet ble åpnet og skapningen vendte seg mot alle han elsket. Som den eneste overlevende vier han livet sitt til å finne og drepe så mange av disse beistene som han kan. Amon, en krigerpoet, er innadvendt og pliktoppfyllende, men til tross for sitt harde ytre har han en varm holdning, og han underholder ofte sine våpenkamerater med historier og råd han har fått på sine reiser."

Hvis du vil vite mer om Vex og Rafa, kan du se den nylige spillingen nedenfor der de to er i fokus.