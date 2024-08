Borderlands filmen ble en stor flopp, men Krieg-skuespilleren vil likevel gjerne lage en prequel om sin rollefigur

HQ

Borderlands Filmen har latt vente på seg, og for noen uker siden fikk vi endelig se den. Dessverre ble den ikke likt, og er på vei til å bli en av tidenes største floppere på grunn av sitt enorme budsjett og et svært lavt kinoresultat. Det skal dog sies at Gamereactors Kim Olsen likte filmen. Du kan lese hans anmeldelse her.

Det er veldig, veldig, veldig, veldig sannsynlig at vi aldri vil få en ordentlig oppfølger, for ikke å snakke om prequels eller spin-off-filmer. Men det stopper ikke Krieg-skuespilleren Florian Munteanu fra å håpe på å få en film for sin karakter. Ifølge Munteanu ville en film om Krieg blitt en flott prequel.

"En prequel ville vært noe jeg virkelig, virkelig ville elsket å gjøre, bare fordi det er så mye å fortelle i den historien, ikke sant? Jeg, som fan, vil gjerne vite hvorfor han er som han er, hva slags ting han har gått gjennom?"

"Og hvis du kjenner til spillene, så er du kjent med den splittede personligheten og alt som følger med, og det er virkelig noe jeg gjerne vil utforske."

Krieg har definitivt potensial, og dessverre var karakteren papirtynn i filmen. Men etter kinoresultatet å dømme må vi kanskje holde oss til videospillene Borderlands for å se mer om Krieg.

