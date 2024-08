Borderlands Filmen er spådd et rekordstort tap

HQ

Det har vært en lang og tung vei å gå for filmen Borderlands, hvis produksjon har vært full av problemer, fra omskrivinger til nye opptak og forsinkelser. Det har ikke blitt bedre av at de som fikk muligheten til å se filmen før premieren stort sett hadde negative tilbakemeldinger å gi.

Anmeldelsene har generelt heller ikke vært gode, og mange bransjeeksperter spår at filmen vil bli et stort tap for studioet. Det er fordi det kostet mye penger å spille inn filmen, 100 millioner dollar for å være nøyaktig, og i USA tyder tidlige tall på at billettsalget på det meste vil innbringe rundt 13-18 millioner dollar i løpet av åpningshelgen. Med de enorme produksjonskostnadene må Borderlands tjene inn nærmere 200-300 millioner dollar for å unngå å bli en flopp.

Hva tror du, vil Borderlands floppe, og har du planer om å se den på kino?

Takk, Screenrant.