Borderlands har for øyeblikket en score på 0 % på Rotten Tomatoes

Anmeldere over hele verden har begynt å dele sine meninger om filmen Borderlands, som har premierehelg på kino i løpet av de kommende dagene. Selv om den tilsynelatende hadde et ganske stort budsjett og stjerner som Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Jamie Lee Curtis, Ariana Greenblatt og flere bak seg, har filmen ikke klart å imponere så langt, og har debutert med en bemerkelsesverdig lav Rotten Tomatoes score.

I skrivende stund har Borderlands en score på 0% på Rotten Tomatoes. Det betyr ikke at filmen i gjennomsnitt får 0/10 eller 0 stjerner rundt om i verden, det betyr bare at filmen ennå ikke har fått en positiv anmeldelse på aggregeringsplattformen.

Mens du kan se hva kritikerne sier om Borderlands her, kan du også lese vår anmeldelse av filmen for å se hva vi syntes om den her.