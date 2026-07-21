Borderlands kunngjør den nye, manusbaserte fortellingspodcasten «Dead ECHOs

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Det er neppe behov for enda en podcast på radaren din akkurat nå, men Borderlands har nettopp kunngjort at de gir oss en ny, manusbasert podcast med narrativt tema som dykker ned i de glemte livene til noen av Pandoras mest uheldige innbyggere. Den heter Dead ECHOs og handler om to ensomme typer som er ute etter å tjene raske penger, men som ender opp med å avdekke hemmelighetene i en skummel bedriftsverden.

Serien følger Watts, en ECHO-operatør, som selger hemmelighetene som kommer frem i ECHO-loggene som ikke blir funnet av en Vault Hunter i hovedspillene. Han får selskap av Junie, en som ser på disse tapte ECHO-loggene som mer enn bare en måte å tjene penger på folks døende verdener eller skjulte hemmeligheter.

Den første episoden av Dead ECHOs er tilgjengelig nå, uansett hvor du henter podkastene dine. Det er en begrenset serie, med nye episoder som slippes ukentlig i løpet av de neste månedene. Om dette vil være starten på en større satsing for å gi oss nye doser av Borderlands-universet utenfor spillene, er ukjent, men det er klart at Gearbox ikke vil vente til Borderlands 5 med å gi oss mer historie som utspiller seg i den sprø, plyndrings- og skytende galaksen.