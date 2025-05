Borderlands-serien når 93 millioner solgte enheter

HQ

Vi visste at Borderlands var populært, men nesten 93 millioner solgte eksemplarer? Det var vi ikke helt klare for. Helt svimlende tall, stolt delt av Take-Two i deres siste kvartalsrapport til investorer - sammen med noen andre saftige fakta.

Borderlands 3 er for eksempel 2Ks raskest selgende spill noensinne med 22 millioner solgte enheter, mens Borderlands 2 holder kronen som deres bestselgende tittel gjennom tidene med hele 30 millioner eksemplarer. Dessverre ble det ikke oppgitt noen oppdaterte salgstall for Tiny Tina's Wonderlands, men de nevnte at 40 % av spillerne var helt nye i serien.

Alt dette for å si: forventningene til Borderlands 4 er skyhøye før lanseringen 12. september. Det eneste virkelige spørsmålet nå er - hvor mange millioner vil det selge?

Så, hva tror du? Hvor mange millioner eksemplarer vil Borderlands 4 selge i løpet av de første ukene?